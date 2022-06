Koncerty v Braníku vyhláška neomezí. Marvanová se dohodla s pořadateli

Vyhláška, která by určila pravidla pro konání velkých akcí, měla platit od července. Zatímco letos se má během června, srpna a září uskutečnit asi třicet koncertů festivalu Ledárny Open Air, podle vyhlášky by počet akcí v jednom měsíci mohl dosáhnout jen pěti. Konat by se mohly pouze tři dny za sebou. Regule se týkaly také omezení šíření hluku mimo areál na padesát decibelů.

Zástupci pořadatelů koncertů uvedli, že podnikají různé kroky ke snížení hluku, například se zavázali k maximálně dvěma hodinám vystoupení denně, konci produkce do desáté večerní nebo omezeným zvukovým zkouškám.

Obyvatelé Braníka si na květnovém jednání stěžovali na hluk a na to, že si nemůžou otevřít v bytech okna, protože kromě večerních produkcí jsou i v denních hodinách zvukové zkoušky, takže hluk je v létě v podstatě permanentní.

Dohodu radních s pořadateli místo vyhlášky nespokojení obyvatelé kritizují. „Paní Marvanová vyměnila naše požadavky za volební kampaň. Pořadatelé jí slíbili, že ji už nebudou kritizovat, a ona výměnou za to nepředložila protihlukovou vyhlášku,“ cituje Aktuálně.cz Miloše Závoru z iniciativy Hluk z Prahy 4.