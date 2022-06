První hodina levná, další třikrát dražší. Frýdek-Místek mění pravidla parkování

Na Zámeckém náměstí ve Frýdku-Místku doposud lidé platili za hodinu stání dvacet korun. Nově zaplatí o polovinu méně. Za každou další hodinu ale už třicet korun. „Chceme, aby lidé přijeli, vyřídili si, co potřebují, a zase odjeli. Nynější situace je taková, že si tady zvykli parkovat celý den,“ vysvětlil motivaci náměstek primátora Leonard Varga (Piráti).

Zámecké náměstí, stejně jako například na třída 8. pěšího pluku, kde do tamní polikliniky od pondělí do pátku chodí k lékařům stovky lidí, bude nově patřit do parkovací zóny C. Na zpoplatněných místech ve městech budou celkem tři. Ceny parkování ovlivní zejména vytíženost jednotlivých míst.

Zatímco Zámecké náměstí patří mezi nejatraktivnější, na bývalém autobusovém nádraží je to naopak. Celodenní parkování vyjde na padesát korun.

V zónách budou nově parkovací automaty, ve kterých budou řidiči moci zaplatit kartou nebo přes aplikaci v mobilu.

Cena roční parkovací karty pro obyvatele Frýdku-Místku bude tři tisíce korun. Elektromobily budou mít parkování zdarma. Například v centru Ostravy stojí roční parkovací karta 1920 korun, pokud tam řidiči patří nemovitost, ale bydlí v jiné části města. Obyvatelé centra Karviné zaplatí pět tisíc.