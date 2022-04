Ze skály v karlovarské Slovenské ulici padají stokilové kameny. Město ji musí sanovat a plánuje opravy dalších

Celkově by sanace skal nad Slovenskou ulicí měla stát do 1,8 milionu korun, přičemž se bude účtovat podle objemu odtěžené zeminy a skal.

„V současné době je už odstraněno asi čtyřicet procent nebezpečných bloků, které tam jsou. Podle stavební firmy bude trvat asi dva nebo tři týdny sundat i zbytek. A pak bude následovat snášení kamenů ze zabezpečovacích sítí. A snad v polovině května bychom mohli mít to nejhorší za sebou a mohla by být zrušena celková uzávěra Slovenské ulice,“ řekl náměstek primátorka Karlových Varů Petr Bursík (ODS).

Magistrát připravuje výběrová řízení na dodavatele sanačních prací v dalších lokalitách. Odhadované náklady na sanaci dvou úseků skal by měly být asi 11 milionů korun. Podle Bursíka pak ještě odborníci doporučili prozkoumat i výše položené skalní útvary nad silnicí. Na to by mohlo město získat i dotační prostředky.

Svah nad Slovenskou ulicí je zarostlý stromy. Odborníci se ale podle Bursíka neshodují v tom, jestli kořeny skálu narušují, nebo svah naopak zpevňují.