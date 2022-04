Opavské divadlo zachová operu i činohru. Musí ale najít úspory

Podle Kománka se už podařilo najít možnosti, jak uspořit zhruba 3,5 milionu korun. Jde o peníze, které divadlo platí různým dodavatelům na základě nevýhodných smluv. „Narazili jsme na určitou neefektivnost v hospodaření. V některých případech se upřednostňují individuální zájmy zaměstnanců před zájmem veřejným a zájmem divadla. Tady vidíme prostor pro nemalé úspory,“ předeslal ředitel.

Kománek nechce spekulovat, zda šlo o úmyslné poškození zájmů divadla. „Přesně nevíme, zda šlo o lajdáctví, či tunelování. Možné je jedno i druhé. Snažím se to vidět spíš na tu nedbalost, někdy je to ale těžké. Takže si nemyslím, že to byla vždy jen nedbalost,“ popisuje. Podle něj není vyloučeno, že se divadlo v této souvislosti obrátí na policii, aby se zjistilo, zda nebyl spáchán trestný čin. „Budeme zvažovat i takové kroky. Snažíme se nyní věci identifikovat. Čas běží a peníze nám unikají z rozpočtu,“ dodal Kománek.

Podle něj ale panuje shoda s vedením města na tom, aby divadlo zůstalo dvousouborové. To i přesto, že ekonomická analýza, kterou si město nechalo udělat, navrhovala radikální škrt v podobě zrušení jednoho souboru. To prý nyní nehrozí. Magistrát podle Kománka podporuje jeho vizi řízené změny hospodaření, změny struktury koncepce divadla. Současný model hospodaření ale považuje za neefektivní. „Chceme se pokusit zachránit dvousouborové divadlo,“ zdůraznil.

Stejný počet premiér, pestřejší rozsah

Změny se dotknou dramaturgie. Připravovaných premiér bude stejně jako v minulosti, tedy pět pro každý soubor. Rozsah by ale měl být pestřejší. Činoherní soubor by měl začít připravovat i komornější inscenace a využít pro ně prostor Klubu Art, kde by vznikla alternativní scéna. Opera se pak má věnovat více i muzikálu či operetě, připravit i jedno baletní představení.

Šetřit chce divadlo i na umělcích. Více bude využívat kmenové zaměstnance, ubude hostujících sólistů a herců. V plánu je nastudování i dvou pohádek pro děti. Divadlo by se mělo více zaměřit na zájezdová představení. Podle ředitele se připravují i koncerty, a to nejen v divadle, ale i v jiných prostorách v Opavě. Plánuje se i obnovení dětského operního studia či baletní školičky.

Propouštění se nechystá

Letos divadlo, které zaměstnává 180 lidí, z městské pokladny získalo dotaci 75 milionů korun. V posledních letech výše této podpory klesá. Loni město dotovalo chod divadla 80 miliony, v dřívějších letech to bylo i přes 90 milionů. Nový ředitel má hospodaření stabilizovat podle neoficiální dohody do konce září. „To chceme mít vyřešené zásadní kroky. Chceme vědět, čeho a v jaké výši by se úspory měly týkat,“ řekl s tím, že propouštění se nepřipravuje.

Vyšší příjmy chce ředitel získat i zvýšením návštěvnosti. V době před pandemií se průměrná návštěvnost na jedno představení podle něj pohybovala okolo 11 až 13 procent kapacity. „Chceme se dostat na 17 až 20 procent. To budu považovat za úspěch,“ řekl. Jít cestou pouze komerčně úspěšných titulů ale nechce. „Musíme pěstovat umělecké žánry,“ zdůraznil.