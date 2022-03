Obchvat Brodu zrychlí dopravní dostupnost Sušicka. Stavba silnice se připravovala 15 let

Stará silnice je samá zatáčka

Podle starosty Sušice Petra Mottla (ODS) obchvat Brodu přispěje ke zkvalitnění napojení celé Šumavy. „Jde o jedno z nejproblematičtějších míst okresu, kde je hodně nehod. Parametry komunikace už nevyhovují a nejsou ani důstojné oblasti, do níž vede, a dostat se sem je občas problém,“ uvedl.

První plány silnice se objevovaly už za minulého režimu. Mottl ji začal prosazovat od nástupu do funkce před 16 lety. „Z Brodu do Kolince je úzká silnice, samá zatáčka a hlavně v zimě jsou tam problémy,“ řekl.

Navazující průtah Kolincem o délce asi 1,2 kilometru, který by měl být hotový na podzim 2023, začne letos v létě za provozu přeložkami sítí, kanalizace a úpravami mostu. „Kolinci se podařilo získat dotaci na chodníky a kanalizaci a my (SÚS) máme také přidělené peníze na průtah, takže se obě stavby budou realizovat ve stejném roce,“ uvedl Vít. Na stavbu včetně nové okružní křižovatky uprostřed městyse a opravu mostu vydá SÚS 94 milionů Kč a obec dalších 55 milionů.

Dopravu zbrzdí památkově chráněný most

Na konci Kolince ale zůstane zpomalující úzké hrdlo začínající na památkově chráněném mostě. Podle Víta památkáři sice souhlasili s tím, že by se demontoval a postavil jinde, ale to by problém nevyřešilo. Za mostem hned u silnice jsou totiž nově opravené nemovitosti.

Cesta autem z Plzně do Sušice teď trvá 75 až 90 minut. „Obchvat ji zrychlí asi o pět minut,“ řekl náměstek hejtmana a sušický radní Pavel Hais (Piráti). „Kromě obchvatu ji dále výrazně zrychlí tři státní stavby na silnici první třídy Plzeň–⁠Klatovy,“ dodal. Jde o obchvat Klatov, který by měl být hotový do konce roku 2023, přeložku Šlovice–⁠Přeštice, která se má dokončit na jaře 2024, a připravovaný obchvat Přeštic, který má být v roce 2025.