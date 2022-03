Zdravotníci pardubické nemocnice postupovali při pooperačních komplikacích chlapce špatně, shodli se znalci

Znalec: stačilo dítě uklidňovat a držet v předklonu

Podle Šedy stačilo dítě, když bylo ještě při vědomí, uklidňovat a držet je v poloze v předklonu, čímž by se riziko vdechnutí krve snížilo. Pokud by byla pomoc správně poskytnuta, současné vážné zdravotní následky by byly vyloučeny.

Dvě zdravotní sestry a lékařku obžaloba viní z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti či neposkytnutí pomoci. Obžalobě čelí i nemocnice jako právnická osoba. Její vina podle obžaloby spočívá v nedostatečně definovaných standardech upravujících postup zdravotnického personálu po zjištění krvácivých komplikací z operační rány po ORL operacích u dětských pacientů.

V květnu 2017 tehdy osmiletý chlapec podstoupil operaci mandlí. Čtyři dny poté začal na lůžkové části dětského oddělení masivně krvácet z operační rány. Sestry a lékařka jej nechaly s matkou odejít na ORL ambulanci a snažily se přivolat odbornou pomoc, což trvalo dlouhé minuty. Kvůli krvácení do úst dítě vdechlo krev a dusilo se, což způsobilo těžké poškození mozku. Od té doby je v takzvaném bdělém kómatu.