Soud bude znovu rozhodovat o zákazu nákupu autobusů za miliardu pro Ústecký kraj

Dopravní společnost Ústeckého kraje nakoupila 161 autobusů za více než miliardu korun na přelomu let 2018 a 2019, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) jí to pak ale zakázal s tím, že společnost vybrala dodavatele v rozporu se zákonem.

To ale v září 2020 odmítl Krajský soud v Brně, který rozhodnutí ÚOHS zrušil a nařídil mu nákup znovu posoudit. Antimonopolní úřad proti tomu podal kasační stížnost, se kterou teď uspěl. „Nejvyšší správní soud napadený rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení,“ napsala předsedkyně soudního senátu Veronika Juřičková do rozsudku, který má ČT k dispozici.

Antimonopolnímu úřadu na nákupu vadilo to, že ústecká dopravní společnost koupila autobusy v jednacím řízení bez uveřejnění. Podle něj to mohla udělat jen v případě, pokud by v předchozím otevřeném řízení nedostala žádné nabídky nebo pokud by podstatně nezměnila zadávací podmínky.