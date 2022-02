Silničáři začali na D3 stavět první odpočívadlo v jihočeském kraji. Řidičům dlouho chybělo

„Největší omezení bude v první fázi stavby, zhruba do poloviny dubna. To se bude zhruba na třech stech metrech jezdit v jednom směru. V létě budou zajímavá omezení, kdy budeme muset na staveništi provádět trhací práce. Z bezpečnostních důvodů bude vždy zhruba na hodinu dálnice uzavřená,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Astronomové radili s osvětlením

Parkoviště a silnice na odpočívadle budou osvětlené pomocí LED svítilen na stožárech vysokých šest nebo deset metrů. „Při plánování stavby spolupracovalo ŘSD s odbornou skupinou pro světelné znečištění České astronomické společnosti, aby se co nejvíce zamezilo světelnému smogu, který by mohl omezovat okolí,“ uvedl Koloušek.

V provozu je aktuálně sedmdesát kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím by podle nové vlády měla být hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2025. ŘSD plánuje vybudovat ještě jednu odpočívku u hranic a jednu další menší.