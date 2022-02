Jihočeský kraj se chystá pokutovat pediatry, kteří nechtějí sloužit na dětské pohotovosti

Problém trvá roky, je i v jiných krajích

Význam služby si uvědomuje také pediatrička Michaela Güklhornová. Vedle práce ve své ordinaci je na pohotovosti dvakrát do měsíce. „Je to naše základní povinnost. Já jsem deset let pracovala v nemocnici, kde jsou služby součást pracovního procesu. Když jsem tam skončila, tak jsem brala jako automatickou volbu, že půjdu pomáhat sloužit na pohotovost,“ řekla.

Neochota některých lékařů zapojit se do služeb na pohotovosti není podle České pediatrické společnosti jen záležitostí Českobudějovicka. „Obsazování dětských pohotovostí je problém celoplošný v rámci celé republiky. Trvá možná více než deset let. To, co dělá Jihočeský kraj, je poslední pokus, jak lékaře přinutit,“ řekl místopředseda České pediatrické společnosti René Hrdlička.

Asociace krajů, v jejímž čele stojí právě jihočeský hejtman Kuba, by o situaci chtěla do budoucna jednat s ministerstvem zdravotnictví.