Na okraji Liberce došlo k výbuchu ve třípatrovém domě. Několik lidí je zraněných, jeden vážně

„Další pacient se nadýchal a má středně těžký úraz, ten je transportován do liberecké nemocnice. Dále tady máme několik nadýchaných osob, které jsou také převáženy k dalšímu vyšetření do liberecké nemocnice. Nadále zasahujeme a budeme mít další pacienty, ale nejspíš by se mělo jednat už jen o lehké nadýchání,“ uvedl v 8:30 Georgiev.

„Ještě před malou chvílí plameny šlehaly ze střechy. Hasiči zatím neupřesnili, co bylo příčinou výbuchu, hovoří se ale o tom, že to mohla být propan-butanová lahev. Zdravotnická záchranná služba ošetřila deset lidí,“ řekla krátce po 9:00 redaktorka ČT Barbora Silná.

Hasiči zasahují u požáru objektu, který byl způsoben blíže nespecifikovaným výbuchem. Vyhlášen je 2. stupeň požárního poplachu, kdy k lokalizaci požáru došlo po 20 min od jeho nahlášení. Hasiči zachránili 4 osoby, ostatní opustili objekt samovolně před příjezdem jednotek. pic.twitter.com/b9n3wRddgL — HZS LIBERECKÉHO KRAJE (@hzs_lk) January 27, 2022

Požár se podle mluvčího podařilo dostat pod kontrolu zhruba dvacet minut po příjezdu jednotky. „Probíhají dohašovací práce a průzkumné skupiny prohledávají i části domu, kde se nedalo předpokládat, že by někdo byl,“ dodal Sucharda.

Požár po výbuchu byl hasičům nahlášen krátce před 7:45. „Ten výbuch je zatím nespecifikovaný. Zachránili jsme čtyři osoby, ostatní lidé se evakuovali a dostali z domu ještě před našim příjezdem. Ten počet se bude ještě upřesňovat,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Jakub Sucharda.