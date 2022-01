Litoměřice opravují bývalou radnici. Do jedné z nejcennějších staveb města se vrátí muzeum

Pět měsíců trvalo loni vyklízení objektu. Opatrně se musely zabalit veškeré sbírkové předměty. Další týdny po předání staveniště v červnu loňského roku se exponáty pevně spojené s budovou přestavěnou za renesance musely odborně zakrýt, aby se při pracích nepoškodily. „Hlavní část prací se bude provádět v letošním roce. Při odkrytí stropů se teprve ukázalo, co bude všechno potřeba. Už teď je jasné, že musíme počítat s pracemi navíc. Zatím se odhadují vícenáklady na šest set tisíc korun, částka to ale není konečná,“ řekl Vladimír Kolbaba z odboru územního rozvoje.

Budova s renesanční zasedací síní radních je na seznamu chráněných kulturních památek. I proto není možné splnit všechna přání muzejníků „Například vzduchotechniku, která je pro muzea klíčová, není možné udělat všude, výtah, který bude ze dvora, povede jen do jednoho podlaží, průchod do muzea není možné vytvořit z nové recepce v přízemí, kde dřív býval obchod,“ popsal ředitel muzea Tomáš Wiesner, který připravuje s kolegy novou expozici. Její vybudování záleží kromě jiného na tom, zda se muzeu, které je krajskou příspěvkovou organizací, podaří na realizaci získat peníze.

Město chce zvýšit atraktivitu muzea

Na rekonstrukci město získalo dotaci, která pokryje devadesát procent nákladů. Opravit se musí podle Kolbaby prakticky vše s výjimkou fasády, na níž se pracovalo před deseti lety. „Město se musí starat o svůj majetek, do střechy zatékalo, a my jsme navíc chtěli zvýšit atraktivitu muzea pro turisty. To nebylo možné bez zásadní rekonstrukce,“ uvedla vedoucí odboru školství a kultury Andrea Křížová. „Komfort pro návštěvníky se rozhodně zvýší, ale samozřejmě také pro zaměstnance, kteří už nebudou v zimě v budově mrznout,“ uvedl ředitel.

Návštěvníci se do budovy, které během staletí hrozila několikrát demolice, podívají zřejmě v druhé polovině roku 2023. „Po předání objektu se bude muset nejprve stabilizovat teplota a vlhkost, než se budeme moci nastěhovat zpět,“ řekl Wiesner. Namísto čtyř budov tak zatím bude muzeum v Litoměřicích užívat tři objekty, mezi nimi je také správní budova, v jejímž přízemí je přístupná Máchova světnička.