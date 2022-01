Kardiostimulátor by mohl nahradit implantát dobíjený červeným světlem. Pracují na něm vědci v Brně

„Oproti stávající technologii je to mnohem jednodušší. Náš implantát by byl kolem bloudivého nervu, ale nepotřebujeme zbytek těch drátů a ani vlastní kardiostimulátor,“ popsal vedoucí výzkumného týmu Eric Glowacki.

Vynález týmu vědce Erica Glowackiho měří jen několik milimetrů a je desetkrát tenčí než lidský vlas. Jeho unikátní implantát může nahradit kardiostimulátory, pomoci pacientům s Crohnovou chorobou nebo lidem po úrazech. Dokáže stimulovat nerv, který vede z mozku přes krk až do břicha.

Dobití laserovým ukazovátkem

Nový typ implantátu by tak mohl být v budoucnu umístěný na krku lidí hned pod kůží a dobíjel by se třeba přes laserové ukazovátko. Zatím výzkumníci provedli zkušební operaci v USA u laboratorního potkana.

Další využití implantát najde třeba také u epilepsie, i tam je dosavadní léčba složitější. „Při léčbě epilepsie zašijeme baterii pod kůži a táhneme drátek na krk, v tomto smyslu je invazivní. Po několika letech se musí vyměnit, nedobíjí se,“ vysvětlil neurolog Fakultní nemocnice u svaté Anny Ivan Rektor.

Eric Glowacki s týmem navázal spolupráci také s dalšími brněnskými institucemi. Teď budou následovat pokusy na dalších zvířatech, třeba na ovcích. Po třech letech pak klinické studie. Nová metoda by podle brněnských vědců mohla být pro pacienty dostupná do několika let.