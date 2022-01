Podnikatel chce po třiceti letech obnovit sjezdovku na Rozárce. Ekologům se záměr nelíbí

Lokalita Rozárka je častým cílem procházek Hradečanů, ještě před třiceti lety se na kopci lyžovalo. Obnovit sjezdovku a vybudovat restauraci podle návrhu architekta Davida Vávry chce podnikatel Petr Smola. „Sloupy jsou rezavé, lampy vysloužilé, všude se válejí odpadky, nikdo je neuklízí,“ popsal současnou podobu místa.

Pro záměr investora schválili zastupitelé právo stavby na pozemcích města do konce roku 2052. „Občané se vyjadřovali, že by to vítali, myslím si, že by se město mělo vůči takovým investorům chovat vstřícně,“ poznamenal náměstek primátora Hradce Králové Pavel Marek (za ANO).