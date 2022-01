Praha chystá úpravu vyhlášky týkající se volného pohybu psů. Zabývat se bude i připomínkami obyvatel

Řada Pražanů pravidla pro volný pohyb psů respektuje, ne vždy s nimi však souhlasí. Například Nikol Mrázková chodí svého psa venčit dvakrát denně do pražských parků. Na některých místech je venčení psů zakázané, podle ní by to však v zimě nemusel být takový problém. „Není využívaný nikým, kdo by tam chodil na deku. A přijde mi, že v zimě by to mohlo být určené pro psy,“ míní.

Vyhrazená místa, kde může být pes mimo vodítko, jsou teď značená piktogramy. Nově ale mají být vyjmenovaná přímo ve vyhlášce. „Volný pohyb psů je v Praze zakázaný několik let. To si ta vyhláška s sebou nese, proto jsou ty výjimky, kde je volný pohyb psů povolený. Musíme respektovat nejen pejskaře, ale i lidi, kteří jsou tam s kočárky,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.