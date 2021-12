Žena, která v opilosti pořezala čtyřletou dceru, dostala podmínku a musí se léčit

Podle státního zástupce žena loni 5. července v noci v bytě v Plzni zaútočila na dítě ostrým nástrojem. Jednání se podle znalců z oboru psychologie a psychiatrie dopustila ve stavu alkoholového deliria po předchozí konzumaci alkoholu. „Kvůli tomu nebyla schopná rozpoznat protiprávnost svého jednání ani ho ovládat,“ uvedli znalci.

Žena je závislá na alkoholu, její aktuální duševní stav je uspokojivý a netrpí žádnou duševní poruchou, řekli znalci. Za střízliva není nebezpečná, pokud by ale s konzumací alkoholu nepřestala, psychotický stav se může vrátit. „Pro její příznivou prognózu je tak zásadní dodržování trvalé abstinence,“ shodli se znalci.

Obžalovaná žena se k činu přiznala a přijala právní kvalifikaci. „Je mi to moc líto, cítím se být vinna. Snad to dcerce do budoucna budu moci vynahradit,“ řekla u soudu. Dítě je nyní v zařízení péče o děti.