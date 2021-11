Čeští řidiči jezdí tankovat benzín do Polska. Ušetří pět korun na litru

Dopravci už kvůli rostoucím cenám pohonných hmot museli zdražit, v průměru o dvacet procent. Pohonné hmoty u nich tvoří třetinu nákladů. Nejvíce se rostoucí ceny dotknou menších firem. „Jsou zde i další náklady, zdražují se vozidla, financování vozidel. V neposlední řadě se zpřetrhaly dodavatelsko-odběratelské řetězce. Někde je doprava tak komplikovaná, třeba do Británie, že už tam odmítají jezdit. Nicméně zakázek zatím je dost,“ řekl mluvčí Sdružení automobilových dopravců Martin Felix.

Před rokem si čerpací stanice v Česku účtovaly za litr nafty zhruba o devět korun méně než dnes, mnozí řidiči proto raději čerpají v zahraničí. Benzinka v polských Chalupkách je v obležení českých aut. Jejich řidiči tady totiž natankují o pět korun levněji. „No je to tady nějakých dvaatřicet korun v přepočtu. Určitě sem budeme jezdit, pokud se ty ceny tak budou držet,“ řekl jeden z řidičů. „My sem jezdíme velice často, vždycky když to máme při cestě,“ poznamenal další.

Většina ze čtyř set autobusů ČSAD Havířov jezdí na zemní plyn. Hlavně kvůli ekologii. Cenu si společnost fixuje na rok dopředu. „O to horší pro nás bude ten šok při přechodu na příští rok. Tržní cena je dneska asi o tři sta procent vyšší, než my běžně nakupujeme. Rozdíl u nás dělá nějakých sedmdesát milionů korun za rok,“ poznamenal ředitel divize osobní dopravy ČSAD Havířov Jakub Vyvial. Zdražování pohonných hmot by se ale cestujících nemělo nijak výrazně dotknout. V nejbližší době nepředpokládá zdražení jízdenek či omezení spojů ani Dopravní podnik Ostrava.

Za růst cen může podle analytiků i postapandemické oživování globální ekonomiky. „Klíčoví tradiční těžaři jako Rusko, anebo Saudská Arábie přiškrcují svoji těžbu. Na jedné straně je silná poptávka a na druhé omezená nabídka. Také po pandemii chtějí zalátat díry ve svých státních rozpočtech,“ řekl hlavní analytik Trinity bank Lukáš Kovanda. Analytici očekávají, že ceny pohonných hmot mohou ještě růst. V příštím roce by se mohly přiblížit až ke čtyřiceti korunám.