V Kopřivnici se otevírá Muzeum nákladních aut Tatry. Nový depozitář dostala i Slovenská strela

Srdeční záležitostí je podle Smolky první dakarská Tatra, kterou se firmě podařilo před čtyřmi lety získat z Francie a zrenovovat do podoby, v jaké odjela rallye v roce 1986. „Máme tady Tatru 813, sklápěč, který je známý z filmu Prázdniny pro psa jako Drtikolka podle role Vladimíra Kratiny. Tu jsme získali v rámci Hlachovy sbírky, byla bez kabiny, jenom s vrakem motoru. Po třech letech renovační práce je, jako kdyby vyjela z kopřivnické výroby teď. Je to jediný dochovaný vůz téhle varianty sklápěče, který na světě existuje,“ řekl.

„Máme tady cestovatelské speciály, dokonce takový unikát - podařilo se nám dát dohromady oba vozy Hanzelky a Zikmunda. Je tady celá řada unikátů, vozů které se dochovaly jenom v jednom kuse, nebo které jsme reinkarnovali v podstatě z vraku do krásné podoby,“ sdělil Smolka.

Část exponátů donedávna byla v nedalekém Technickém muzeu Tatra, které se nyní zaměřilo jen na osobní auta. Do nového muzea se přesunula také kolekce historických motocyklů, které dostal kraj darem. Vedle muzea vznikl speciální depozitář pro legendární železniční vůz Slovenská strela vyrobený v Tatře v roce 1936, který se po renovaci vrátil do města letos na jaře.

Návštěvníci si v muzeu mohou půjčit i tablety, díky kterým budou moct po načtění QR kódu nahlédnout do motorů nebo se třeba podívat, jak tatrovka vzniká. „Třeba když tu máme podvozky už nedochovaných vozů, my je v rámci rozšířené reality můžeme dokreslit, uvidíte auto, jak původně vypadalo. Nebo si najedete přístrojem na dané auto a uvidíte interiér vozu. Pro zahraniční turisty tím poskytujeme překlady textů,“ řekl vedoucí pobočky muzea Lukáš Filip.

Kopřivnický starosta Miroslav Kopečný (ODS) očekává, že muzeum přitáhne daleko více turistů, kteří se podle něj zatím do města často vydávali jen na půldenní výlety. „Když už tady bude třetí muzeum automobilů, už to nestihnou za jeden den a budou tady hledat možnosti ubytování a stravování a to je, myslím, potenciál pro rozvoj těchto oblastí. Protože i z hlediska covidové situace tato oblast trošku uvadla,“ řekl.

Muzeum bude otevřeno denně kromě pondělí od 09:00 do 16:00, v letní sezoně do 17:00. Kapacita muzea je kvůli požárním předpisům 150 lidí, Filip proto kvůli očekávanému velkému zájmu vyzývá zájemce, aby si návštěvu naplánovali spíše na další týdny.