Rodina z Hluboček darovala Olomouci třicetimetrový vánoční strom. Kvůli bezpečnosti je nakonec o něco nižší

„Strom jsme měli hodně rádi, je to náš rodinný strom. Jeho spodní větve však již začaly ohrožovat procházející, byl už opravdu velmi vysoký a starý. Hrozilo, že by mohl spadnout na náš barák s babičkou. Bylo to tedy z bezpečnostních důvodů. Vzhledem k tomu, že k němu máme takový citový vztah, jsme rádi, že bude ozdobou náměstí,“ řekla majitelka pozemku Markéta Repecká.

Slavnostní rozsvícení stromu na Horním náměstí si nenechá s rodinou ujít. „Vezmeme i naši osmdesátiletou babičku, aby viděla, že tak krásný strom nepřijde vniveč a že ještě poslouží,“ doplnila Repecká.