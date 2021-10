V Praze 9 by mohla vzniknout nová čtvrť s možnostmi pro bydlení, práci i zábavu

Místo nevyužívaných výrobních hal v blízkosti 02 Arény v Praze 9 by mohla vzniknout nová čtvrť. Jejím jádrem by mělo být náměstí Emila Kolbena, vzniknout by měly bytové domy, školy a technické centrum. Praha 9 chce koupit pozemky od společnosti Howden ČKD Compressors a na vzniku nové čtvrti se podílet.