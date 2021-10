Družstvo Svatopluk musí podle soudu zaplatit milion za pozemky pod domy v Horoměřicích

„Pro mě je to důkaz, že soudy nerozhodují spravedlivě,“ řekl předseda družstva Svatopluk Martin Junek. Kromě žaloby na jeden milion korun čelí družstvo další žalobě na zhruba jednadvacet milionů za pronájem za samotné byty, které si letos jejich uživatelé z konkurzu definitivně odkoupili. „Obě tyto žaloby považuji za hyenismus,“ řekl Junek.

K původně žalovaným částkám se od roku 2019, kdy žaloby správce konkurzní podstaty Josef Monsport podal, připočítávají také úroky. Celkem tak družstvo čelí hrozbě, že bude muset zaplatit více než třicet milionů korun místo původních zhruba dvaadvacet milionů. Monsport družstvo zažaloval o nájemné za poslední tři roky, zbytek byl podle něj již promlčený.

„Mohli bychom se oprávněně ptát, proč toto nesmyslné nájemné správce nevymáhal již od roku 2008. Pokud by totiž soudy rozhodly o oprávněnosti požadovaného nájemného, pak by se měl správce zodpovídat věřitelům z ušlého nájemného z let 2008 až 2016, které by činilo zhruba 60 milionů,“ uvedl Junek.

Nájemné, které nyní musí podle soudu bytové družstvo zaplatit, je za pozemky pod řadovými domy, které byly z konkurzu v minulosti vyňaté. Podle Junka družstvo pozemky nevyužívalo, správce se navíc ani nestaral o jejich údržbu.