Po roční pauze startuje Pálavské vinobraní. Ulice Mikulova provoní víno, burčák i tradiční pokrmy

„Upozorňovali jsme naše návštěvníky, aby si vstupenku koupili zavčasu, protože je možné, že když dojdeme k nějaké hranici, pokladny zavřeme a už se sem nikdo nedostane,“ řekla Eliášová s tím, že každý den se bude počítat znovu, a tak se lidé nemusejí bát, že když se nedostali na vinobraní například v pátek, nedostanou se ani v sobotu či neděli.

Na vinobraní s loňskou vstupenkou

Důležitou informací pro fanoušky vinobraní je také to, že letošní akci mohou navštívit i na nevyužitou vstupenku z loňského ročníku, který se kvůli covidu nekonal. Eliášová uvedla, že většina lidí loni vstupenky navrátila a nechala si je právě na letošní vinobraní. „Ti, co mají na vstupence Pálavské vinobraní 2020, do areálu vpuštěni budou. Tam jim to vymění za pásku,“ řekla.

Velká část programu je podle ředitelky Mikulovské rozvojové ve folklórním duchu, a to zejména v historické části města. Jedná se například o cimbálovou muziku, brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů či spoustu místních lidových souborů. Kromě folkloru se návštěvníci mohou těšit i na současné umělce, například kapelu Wohnout, Mig 21 nebo Martu Jandovou a Olympic.