Hasiči likvidují požár a únik plynu ve Vrbně pod Pradědem

Nehoda se stala v blízkosti Domova pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo. Jeho ředitel Petr Konečný řekl , že zaměstnanci s podporou hasičů evakuovali celý domov. Kapacita domova je osmnáct uživatelů, pracuje v něm až deset zaměstnanců.

„Momentálně čekají na vyjádření, kdy bude závada odstraněna, jak dlouho bude trvat oprava, kdy se budou moci vrátit zpátky do domova. Pokud by to bylo déle než dvě hodiny, přesunuli by se s uživateli domova dodaným autobusem do Bruntálu, kde máme prostory v našem dalším zařízení,“ řekl Petr Konečný.

Podle mluvčího moravskoslezských hasičů Petra Kůdely jsou na místě dvě jednotky hasičů.