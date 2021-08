Historická nádražní budova ve Střeni znovu ožije. Bude v ní zázemí pro turisty

Původní nádražní budova ve Střeni byla postavena v roce 1911. O její vznik se tehdy zasadily okolní obce i firmy, na výstavbu dokonce finančně přispěly. Provoz nádraží ale uzavřela modernizace trati na konci devadesátých let. Poslední cestující na něm vystoupili před sedmnácti roky. Od té doby je prázdné.

Nevyužívanou budovu před šesti lety koupila obec Střeň. I s okolními pozemky jí vyšla na zhruba milion korun. Teď plánuje kompletní rekonstrukci za miliony korun. „Ta budova byla hodně vlhká. Po konzultaci s odborníky jsme dospěli k tomu, že je potřeba současné zdivo odstranit. V průběhu rekonstrukce, která se plánuje, by se mohly objevit problémy,“ popsal starosta Střeně Jan Nevima (ČSSD).

Obec do zázemí pro cyklisty investuje dlouhodobě

Do konce tohoto roku bude na opravy zpracovaný projekt. Hotovo by mělo být nejdříve za tři roky. Celou budovu pak obec plánuje pronajmout spolku Na návštěvě. Ten by v ní měl provozovat centrum pro turisty. „Teď by mělo být před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí. Aby ta dohoda byla dodržena. V budově budeme provozovat nocležnu, muzeum a občerstvení,“ řekl místopředseda spolku Na návštěvě René Flášar.

Uvnitř bude i muzeum a zachována zůstane například původní přepážka. Centrum bude cílit převážně na cyklisty. Střeň totiž leží v Litovelském Pomoraví, které je vyhledávaným výletním místem právě jimi. Obec do zázemí investuje už několik let. U obecního úřadu si například cyklisté nafouknou kolo, v průběhu srpna si nabijí i elektrický bicykl.