Nemocnice v Prachaticích se vrací do normálního provozu. Obnovuje operace a otevřela ortopedii

Pacientka čekala na operaci kyčelního kloubu dva roky

Miluše Machová už je po operaci kyčelního kloubu. „Čekala jsem skoro dva roky, ale myslím si, že do toho přišel covid, tak tím se to protáhlo,“ řekla. Její operaci kvůli pandemii několikrát odložili, nevyšlo to v lednu ani na jaře. „Dokonce jsem už měla jít v dubnu a to jsem byla právě naočkovaná,“ dodala. Bydlí na Českokrumlovsku, ale nejdříve ji vzali v Prachaticích. „Strašně mě bolel kloub a nemohla jsem už bez hůlky chodit. A teď se cítím dobře, jsem překvapená, že bolesti ustaly,“ řekla s úlevou pacientka.

V letním režimu funguje i českobudějovická nemocnice. Omezení je ale menší než v letech před covidem. „Byly odložené určité výkony, které pochopitelně musíme nahrazovat právě teď během letních prázdnin,“ řekla mluvčí nemocnice Iva Nováková. Počítají s tím téměř všechny jihočeské nemocnice.