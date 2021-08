Prahu 6 dusí kamiony. Magistrát jim podle místní radnice uděluje příliš mnoho výjimek

Nákladní auta projíždějí pod okny domů po Bělohorské a Patočkově. Pak mizí v tunelu. Dopravní uzel spojuje vnější i vnitřní městský okruh. Právě u komplexu Blanka se z ulic na Praze 6 stává spíš přivaděč.

„Dopoledne, a to nebyla ani dopravní špička, jsme za jednu hodinu napočítali 60 nákladních aut právě v Patočkově ulici,“ spočítala redaktorka České televize Ivana Malá. Přitom velká auta nad 12 tun tam mohou jen s povolením. Do centra, kam míří, mají vjezd zakázány i ty s poloviční tonáží.

Místní radnice říká, že ulicí projede okolo šedesáti tisíc aut za den, z toho stovky nákladních aut. Je to zátěž, kterou má podle vedení městské částí řešit hlavní město. „Na Patočkově, Bělohorské a Karlovarské bydlí tisíce lidí, kteří trpí tím, že magistrát povoluje vjezd kamionům. Do širšího centra města kamiony prostě nepatří,“ poznamenal starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

„Teď se to intenzivně řeší s policií a příslušnými správními úřady, jak by toto mohlo být vyřešeno a kde by případně zákazy a značky byly umístěny,“ řekl náměstek pro dopravu Magistrátu hlavního města Prahy Adam Scheinherr (Praha sobě).

Za poslední téměř tři roky vydal magistrát přes třináct tisíc povolení. Z jakého důvodu je udělil, podle úřadu nelze dohledat, protože dokumenty byly skartovány.