Začala oprava prvního ze čtyř nádraží na osoblažské úzkokolejce. Zaplatí ji česko-polské fondy

Po úzkorozchodné trati z Třemešné do Osoblahy stále jezdí vlaky. Nádraží na její trase ale chátrají. Změnit se to před sedmnácti lety rozhodla společnost Osoblažské úzkorozchodné dráhy. Po dlouhých letech plánování teď pro dokončení prací získali peníze z česko-polských fondů Interreg Evropské unie. „Nejsou to jenom ta kamenná nádraží, ale i budovy toalet, skladiště, všechno se bude muset repasovat do původního stavu,“ řekl předseda Klubu přátel osoblažské úzkokolejky David Chovančík.

Opravy začnou na konečné, v Osoblaze. Stavební firma bude postupovat přesně podle plánů nádraží z dob první republiky. Společnost Osoblažské úzkorozchodné dráhy odkoupila také nádraží v Liptani, Bohušově, Koberně a Slezských Rudolticích. Cestujícím by měly připomínat hlavně historii trati i regionu.