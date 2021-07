Na nábřeží v Ostravě roste další visutá galerie s terasou k posezení

Úprava nábřeží ostravské řeky se dostala do centra města. Přibydou trasy pro pěší, cyklostezky i slunící plochy. První projekty na revitalizace Ostravice jsou přitom dvacet let staré. „Studie si dala za úkol zpracovat aktivity kolem řeky, které by k ní přitáhly lidi. Tenkrát se prostor tvářil tak bezprizorně a řeka byla vnímána většinou jako stoka,“ řekl autor projektu Pavel Obroučka.

Na pravém i levém břehu Ostravice postupně vznikly dva jezy, budova loděnice, visuté galerie, zpevněné a navýšené nábřežní zdi a otevřel se i pohled na památkově chráněnou Slezskoostravskou radnici. „Udělaly se parkové úpravy, revitalizovala zeleň, ta neproniknutelná buš, která tam byla. U mostu Miloše Sýkory jsme vytvořili místo k sezení. Je to tribuna, která umožňuje při akcích na řece vytvořit hlediště,“ popsal Obroučka.