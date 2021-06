Jihlava opravila dva domy v památkové rezervaci. Sloužit budou úředníkům magistrátu

Jihlava dokončila opravy dvou domů v městské památkové rezervaci, kde bývala vojenská správa a pak byly řadu let prázdné. Nově mají sloužit magistrátu. Díky rekonstrukci skoro za 56 milionů korun se budovy v ulici U Mincovny vrátily ke vzhledu dochovanému do třicátých let minulého století. Jak potvrdily archeologické nálezy, historie místa sahá až k založení Jihlavy.