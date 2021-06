V Královéhradeckém kraji řídí výbor pro dopravu zastupitel dříve potrestaný za jízdu pod vlivem alkoholu

Zastupitel města a kraje Aleš Dohnal v srpnu 2019 řídil s alkoholem v krvi. Radnice v Náchodě ho potrestala pokutou a zadržela mu řidičský průkaz. Dohnal ale sedl za volant znovu a skončil před soudem za maření úředního rozhodnutí. „Byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku,“ potvrdil předseda okresního soudu v Náchodě Pavel Ruml.

Dohnal toho lituje, byla to podle něj obrovská chyba. Soud ho v srpnu 2019 potrestal také ročním zákazem řízení a pokutou 25 tisíc korun. Do kampaně před krajskými volbami šel loni jako pravomocně odsouzený za úmyslný přečin.

Piráti ani veřejnost o tom podle jeho slov nevěděli. „Bylo by samozřejmě lepší, kdybych to oznámil. Já to momentálně musím probrat s kolegy, abychom nalezli případně nějaký závěr, jak z toho ven,“ řekl Dohnal.

Spolustraníci ani zastupitelé nic nevěděli

V kraji jsou Piráti ve vládnoucí koalici, ve městě v opozici. Loni v listopadu zvolili zastupitelé kraje Dohnala uvolněným předsedou výboru pro dopravu. O jeho odsouzení nevěděli.

„Pro mě to je nová informace, já si to samozřejmě budu muset ověřit a předpokládám, že se sejdu i s kolegou zastupitelem a budu se ptát i koaličních partnerů,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS).

Podle předsedy Pirátů v kraji Adama Valenty se událostí zabývá krajské předsednictvo. Loni v prosinci vydal soud osvědčení, kterým případ zastupitele Dohnala s konečnou platností uzavřel.