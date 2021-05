Znalec dokončil posudek, který se týká otravy Bečvy, a zaslal ho policii

Posudek je pro policejní prověřování ekologické katastrofy klíčový. Vypracovával jej znalec Jiří Klicpera, který požádal o prodloužení lhůty pro vyhotovení nejdříve loni v prosinci, podruhé letos v únoru. „Nyní čekáme, až nám bude posudek doručený, mělo by to být do konce týdne. Po doručení budeme s posudkem dále pracovat a vyhodnocovat jej,“ řekla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Znalec Klicpera řekl, že posudek už policii odeslal elektronicky a materiály jí doručí i v papírové podobě. „Teď právě posudek nesu na poštu. Balík je zabalený a jede to,“ uvedl po 13:30 znalec. Obsah posudku odmítl Klicpera komentovat, upozornil na to, že je vázán mlčenlivostí. „To platí pořád, ať je doručeno, nebo není doručeno,“ doplnil znalec.

Už dříve policie uvedla, že věc prověřuje jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Pachateli za něj hrozí až šestiměsíční trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti.