U Moutnic na Brněnsku vzniká nová hokejová hala. Kraj v počtu ledových ploch zaostává

Hokejová hala vzniká u obce, která má necelých 1150 obyvatel. Dosud museli hokejisté a bruslaři jezdit do Brna nebo Břeclavi. Soukromý investor začal s vedením Moutnic jednat před dvěma lety. „Zastupitelstvo se k tomu stavělo pozitivně. Vnímali jsme to, že to bude přínos pro naši obec, že to zatraktivní tuto lokalitu, bude to mít přínos pro široké okolí,“ říká starosta Antonín Vymazal (KDU-ČSL).

Sportovní centrum má nabídnout zázemí nejen hokejové mládeži, ale třeba i krasobruslařům. Součástí bude i hokejová střelnice, restaurace, bazén nebo cvičebna. „Ve fázi přípravy projektu jsme už v podstatě spolupracovali s různými hokejovými akademiemi. Dá se říct i s vybranými kluby. Teď aktuálně máme nějakých pět, šest škol a školek z regionu, které by sem chtěly brát své děti,“ uvedl jednatel Sportovního centra Moutnice Pavel Říha. Vznikne i nový hokejový klub.