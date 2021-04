Na Pálavě se po mnoha letech opět pasou kozy a ovce bez ohradníků. Hlídá je pastevec se psem

Na Stolové hoře se po mnoha letech opět pasou ovce a kozy tzv. na volno, a to pod dohledem pastevkyně a dvou ovčáckých psů. Díky zhruba sedmdesátičlennému stádu by tady v příštích letech mělo vyrůst více konikleců nebo kosatců skalních písečných. Na Pálavě budou až do června. pic.twitter.com/fxs5sJOWni