Dolní Vítkovice spojí s Ostravou lávka. Navrhl ji architekt Pleskot

Lávka bude dlouhá 550 metrů a široká čtyři metry. Bude mít asfaltový povrch vhodný i pro in-line bruslení. Povede od řeky Ostravice přes železniční vlečku kolem čistírny odpadních vod a ústit bude vedle vchodu do Velkého světa techniky ve Vítkovické ulici.

„Předpokládané náklady na stavbu celé trasy, která má více než půl kilometru včetně ocelové mostní lávky, se pohybují okolo 60 milionů korun. Aktuálně jsme ve fázi zpracovávání dokumentace pro stavební povolení. To bychom měli získat do konce tohoto roku. Realizace by měla začít na začátku příštího roku,“ řekla náměstkyně primátora Ostravy Kateřina Šebestová (ANO).

Nové napojení centra města s Dolními Vítkovicemi považuje vedení města za velmi zásadní pro rozvoj Ostravy jako celku. „Díky novému propojení odstraníme jednu z bariér území a cyklisté mířící z nebo do Dolních Vítkovic se vyhnou problematické jízdě například po Českobratrské ulici nebo po ulici 28. října. K překonání řeky jim bude nově sloužit jednoduchý, a přitom působivý most,“ vysvětlila Šebestová. Připomněla, že první myšlenka na přemostění vznikla už v roce 2016.