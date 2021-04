Rezidentní parkování zavedla už většina okresních měst. Modré zóny přibyly i Břeclavi

V ulicích Břeclavi sice už rezidentní parkování zavedli, zatím ale nebyly zóny vyznačené na vozovce. Modré čáry teď postupně přibývají. Některé řidiče překvapily. „Za mě by to mělo být trošku líp vysvětlené, proč se to maluje, a ne, že se z ničeho nic objeví nějaké barevné pruhy a lidé nevědí, jak na to reagovat,“ postěžoval si řidič Aleš Nešpor.

„Jde nám o zvýraznění rezidentních zón, protože někteří řidiči si nevšimnou svislého dopravního značení,“ vysvětlil starosta Břeclavi Svatopluk Pěček (ANO). Modré čáry v ulicích přibývají postupně. Značení totiž probíhá zároveň s blokovým čištěním. „Prozatím jsme zóny nerozšiřovali, ale jsou na nás tyto požadavky. Probíráme to v dopravní komisi a s odborníky. V budoucnu uvažujeme o dalším rozšíření například na sídlišti ve Valtické,“ dodal starosta.

Dopoledne ve Valtické ulici řidiči zaparkují bez problému, večer to ale podle místních bývá horší. „Jak je konec pracovní doby, tak už nejsou místa,“ řekl místní obyvatel Vladislav Pospíšil.