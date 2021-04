Spor kvůli tendru na metro D pokračuje. Eurovia podala proti rozhodnutí antimonopolního úřadu rozklad

„Domníváme se, že podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jsou v rozporu se základními zásadami zadávacího řízení, zejména se zásadou rovnosti účastníků řízení, zákazu diskriminace a transparentnosti. Zároveň máme za to, že došlo k porušení zásad 4E, tedy zabezpečení hospodárnosti a efektivního vynakládání veřejných prostředků,“ uvedla mluvčí Eurovie Iveta Štočková.

Hodnota tendru na stavbu metra D v úseku Pankrác–Olbrachtova přesahuje deset miliard korun. V platnosti zatím zůstává předběžná opatření, která zadavateli – pražskému dopravnímu podniku – zakazuje uzavřít smlouvu s vybranou stavební společností, a to až do doby, kdy rozhodnutí úřadu nabude právní moci.

Eurovia nesouhlasí s postupem, jakým pražský dopravní podnik (DPP) vypsal zadávací řízení. Podle společnosti jí nastavená pravidla neumožňují se tendru zúčastnit. Do vyřešení sporu nemůže dopravní podnik podepsat smlouvu s vítězem tendru.

Diskriminační podmínky

Podepsat smlouvu s veřejnosti neznámým vítězem tendru zakázal ÚOHS dopravnímu podniku loni v červenci. Podle Eurovie jsou podmínky soutěže nastaveny diskriminačně a neumožňují firmě se do výběrového řízení přihlásit. Podle původních odhadů měla stavba začít koncem loňského roku a trvat asi sedm a půl roku.

„Velmi rád bych se dostal do situace, že až získáme stavební povolení, tak budeme mít vybraného zhotovitele ze zmíněného tendru. Strašně nerad bych měl stavební povolení za situace, kdy by nemohl nikdo stavět. To se stát teoreticky může,“ uvedl už dříve k případu šéf DPP Petr Witowski. Se zprovozněním metra D počítá dopravní podnik v roce 2029. Kompletní náklady mají činit 72 miliard korun včetně úseku k náměstí Míru.

Spor o správnost zadávacího řízení a zatím neudělené stavební povolení stavbu oddalují. Nová linka má v kompletní délce spojit Písnici a náměstí Míru. Nejprve vznikne trasa mezi stanicemi Pankrác, Nové Dvory a Depo Písnice.