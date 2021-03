Krnovská „zuška“ bude mít novou budovu. Radnice opraví starou školu na náměstí

Krnovská základní umělecká škola nyní sídlí ve dvou objektech, které už technicky a dispozičně nevyhovují jejím požadavkům. Teď by měla konečně dostat odpovídající prostory. Budova na náměstí Míru z roku 1892 ale musí nejdřív projít kompletní rekonstrukcí.

„Původně v budově sídlilo státní německé odborné učiliště tkalcovské. Později se v ní vystřídala řada institucí školních, jako například odborné učiliště textilní, rodinná škola, soukromé akademické gymnázium nebo základní škola. Naposledy zde působily organizace poskytující sociální služby,“ vyjmenovala mluvčí Krnova Dita Círová. Do budovy zatékalo a kompletně byla zničena elektroinstalace.

„Musím říct, že jsme nadšeni, na toto historické stěhování se chystáme deset let. Těšíme se na budovu 21. století,“ řekl ředitel ZUŠ Krnov Kamil Trávníček. Prostory školy budou po opravě využity od sklepa po půdu. Aby se hudebníci při zkoušení navzájem nerušili, budou všechny místnosti zvukově odizolované. Zvukotěsná budou také okna.

Koncertní sál i terasa

„Půdní prostory by po rekonstrukci měly sloužit literárně-dramatickému oboru, tanečnímu oboru a v druhé části půdního prostoru výtvarnému oboru,“ popsal Zbyněk Moravec z odboru veřejných zakázek Městského úřadu Krnov.

V budově vznikne také zbrusu nový koncertní sál, jeho kapacita bude až sto diváků. Sál se bude podle mluvčí radnice skládat ze dvou sekcí. Z foyer, které zahrnuje prostory vstupu s šatnou a hygienickým zařízením, a sálu, do něhož se vstupuje jak z foyer, tak přímo z budovy ZUŠ. Jeho součástí bude terasa s vegetační dlažbou osázená zelení, která bude využívána při vhodném počasí.

„Financování je nastaveno tak, že rekonstrukci budovy a přístavbu koncertního sálu bude platit město Krnov a vnitřní vybavení prostor zaplatí krajský úřad,“ vysvětlil starosta Krnova Tomáš Hradil (Krnovští patrioti). Město hledá firmu, která opravu provede. Zájemci se mohou do vypsané soutěže hlásit do 19. března. Práce by měly být dokončené do jara roku 2023.