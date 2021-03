Hmyz je fajnovy. Na různých místech v Ostravě vzniknou hmyzí hotely podle návrhů osmi umělců

V České republice žije zhruba dvacet osm tisíc druhů hmyzu, až pětina je ale ohrožena a šest set druhů už vyhynulo. „Hmyzu v poslední době razantně ubývá. Ve volné přírodě a obzvlášť ve městech. Je to spojeno s celou řadou faktorů. Používáním chemie, pesticidů, dochází k redukci hlavně opylovačů,“ vysvětlil entomolog Petr Kočárek.

Hmyz lidem podle něj přitom přináší velký užitek. Města by proto měla ve svých parcích vytvářet například broukoviště. Místa s mrtvým dřevem, ve kterém by hmyz hnízdil. Prospěšné jsou i luční trávníky. „Od té doby, co se tady omezilo sekání trávy, se sem vrátilo několik druhu hmyzu, objevilo se tu saranče z červeného seznamu,“ řekl entomolog.

Hmyzí hotel jako umělecké dílo

Na prospěšnost hmyzu chce upozornit ostravský spolek Fiducia. Na svých stránkách spustil edukativní kampaň s názvem „Hmyz je fajnovy“. Díky podpoře města chce Ostravu vybavit také uměleckými hmyzími domky nebo hotely. „Máme mezi sebou dost lidí ze spolku Hmyzí domečky na balkonech, tak jsme si říkali, že by bylo fajn udělat těch hmyzích domků po městě víc. Chtěli bychom, aby se přihlásili umělci, architekti a designéři z Ostravy a aby vznikla taková ostravská kolekce,“ popsala ředitelka Spolku Fiducia Ilona Rozehnalová.

Na náměstí Dr. Edvarda Beneše v centru města už jeden originální hmyzí domek čtyři roky stojí. Vytvořil ho sochař Petr Široký. Vypadá jako malá knihovna. Z jedné strany jsou tituly knih, které nějak souvisí s hmyzem. Jde vždy o tituly, které skutečně vyšly. Ať už je to známý titul Tisíciročná včela nebo neznámá kniha Velmi hladová housenka. Z druhé strany jsou navrtané dírky, do kterých hmyz klade vajíčka a následně plní dírku potravou.

„Ty domečky slouží samotářským včelkám a vosám. Vosy nás zbavují škůdců, protože se živí housenicemi,“ podotkl entomolog. Umělecké hmyzí domky se začnou vyrábět už v květnu, aby stihly ještě letos okrášlit osm míst Ostravy.