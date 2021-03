Interiér kostela v Lysovicích opravili zdarma farníci. Rekonstrukce střechy se už bez dotace neobejde

Práci, kterou uvnitř kostela v Lysovicích odvedli farníci, schovává oprýskaná fasáda a střecha. „Zjistili jsme, že to jde, že to stále ještě umíme a že to úžasně podporuje komunitu. Zapojila se celá řada lidí a výborné na tom bylo to, že to nestálo prakticky nic. Navíc se prohloubil citový vztah ke kostelu,“ pochvaluje si kněz římskokatolické farnosti Bohdalice Jan Hanák.

Do oprav se tu pustili už v roce 2019. Poškozenou omítku citlivě obnovili do výšky tří metrů, o rok později přidali lešení. „Pomohla tomu i jarní karanténa, kdy se tu náš varhaník František Hladký zavřel a dva měsíce pracoval. Spravil omítky a vymaloval. To, co vypadalo, že bude stát statisíce, byl jeho dar kostelu,“ říká farnice Edita Vlčková.

„Kousek jsem udělal v rámci svého pokání. Původně jsem ani nevěřil, že to je dobrý způsob. Jsem rád, že se to podařilo. Má úplně jinou atmosféru, moc si toho cením,“ dodává farník Milan Vlček.