Uherské Hradiště koupí od františkánů barokní klášter. K čemu památku využije, se teprve rozhodne

Smyslem odkupu památky je podle vedení města především ochrana kulturního dědictví a zajištění vlivu města na její budoucí využití a osud. „Že by město takové nabídky nevyužilo, to si v podstatě ani nedokáži představit. Nechtěli jsme dopustit, aby památka takového významu připadla soukromým investorům, neboť její osud by v takovém případě mohl být značně nejistý,“ uvedl starosta Stanislav Blaha (ODS).

Rozhodnutí o využití kláštera nechce město podle starosty uspěchat. „Konkrétním návrhům na využití památky a přilehlých pozemků bude předcházet zodpovědná koncepční příprava,“ uvedl Blaha. Areál si podle něj zaslouží reprezentativní využití pro významnou veřejnou instituci, která zaručí veřejné zpřístupnění a prezentaci architektonických a historických hodnot památky, včetně unikátních barokních interiérů s dochovaným mobiliářem.

Nákup kláštera nepodpořil opoziční zastupitel Jan Zapletal (Nestraníci pro Hradiště). „Jsem naštvaný na františkány, že to vůbec prodávají. Zbavují se majetku, který jim platili věřící po šest set let,“ řekl Zapletal. Spolu s několika dalšími zastupiteli také kritizoval to, že město nemá jasnou vizi, co bude s budovou a pozemky dělat.

Pro františkány byla památka spíš břemenem

Provincie bratří františkánů nabídla městu klášter k odkupu loni v prosinci. „Nejsme schopni budovu sami využít pro náš život i službu, z tohoto pohledu je pro nás spíše břemenem. Hledáme partnera, který bude garantem dobré péče i využití objektu kláštera,“ vysvětlil před nedávnem České televizi provinční vikář Provincie bratří františkánů Jeroným František Jurka. Františkáni si ve městě nadále ponechají kostel Zvěstování Panny Marie a řeholní dům.

Veřejnosti bývá klášterní komplex přístupný výjimečně. V dlouhodobém nájmu je v něm Státní okresní archiv Uherské Hradiště, smlouva platí do roku 2025. „V současné době řešíme spolu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových naše budoucí sídlo, které bude v majetku státu a které také bude pro nás kapacitně vhodnější,“ uvedl ředitel archivu Lukáš Čoupek.

Františkánský klášter byl založen na konci 15. století, ve druhé polovině 17. a na počátku 18. století byl přestavěn do dnešní barokní podoby. Jeho nejcennějším interiérem je zrestaurovaný refektář s bohatou štukovou výzdobou, freskami a malbami. Mezi lety 1975 až 1997 se řemeslníci postarali o celkovou rekonstrukci kláštera. Do roku 1967 vlastnil klášter Řád menších bratří, později stát, od roku 2015 je jeho majitelem Provincie bratří františkánů, která jej získala na základě církevních restitucí.