Frýdek-Místek chce vybudovat ve sportovní hale očkovací centrum. Rodiče malých hokejistů nesouhlasí

Frýdek-Místek chce vybudovat očkovací centrum. Jednou z variant, kde by mohlo vzniknout, je tamní sportovní hala. Očkovat by se v něm mohlo začít během jara, kapacita by měla být mezi sedmi sty až tisícem očkovaných denně. Proti jsou ale rodiče mladých frýdecko-místeckých hokejistů, kteří za normálního stavu v hale trénují.