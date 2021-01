Univerzita Palackého prohlásila smlouvy zaměstnanců ústavu CATRIN za neplatné. Chybí podpis děkana

Podle odborů ústavu zaměstnavatele zastupuje rektor

„Vedení univerzity a děkani se přiklonili k rozboru právního oddělení Univerzity Palackého. To považuje trojstranné dohody o změně pracovní smlouvy zaměstnanců přírodovědecké fakulty a přechod zaměstnanců do Vysokoškolského ústavu CATRIN za neplatné. Důvodem je chybějící podpis děkana Přírodovědecké Fakulty Univerzity Palackého,“ uvedla mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková. Dodala, že podle zákona o vysokých školách mají orgány fakulty právo rozhodovat nebo jednat za veřejnou vysokou školu ve věcech pracovněprávních vztahů týkajících se fakulty.

Odborová organizace z CATRIN však argumentuje svými externími posudky, podle kterých jsou uzavřené dohody platné, protože zaměstnavatele zastupuje rektor, ve stanovisku ji podporují i někteří členové Správní rady Univerzity Palackého. Podle Jakuba Navaříka je nepřijatelné, aby zaměstnanci byli zaměstnavatelem vtaženi do sporu o kompetence rektora a děkana a aby univerzita nerespektovala jejich rozhodnutí o tom, kde chtějí pracovat. „Nyní je situace velmi chaotická a ani odborová organizace není schopna zaměstnance uklidnit a jejich postup koordinovat,“ doplnil Navařík.

Zaměstnanci podávají výpovědi, zvažují žaloby

Někteří zaměstnanci podávají výpovědi nebo se rozhodují řešit problém žalobou. Za zaměstnance se opakovaně postavila i správní rada Univerzity Palackého, která nabádá vedení školy k převodu pracovníků z přírodovědecké fakulty na nový ústav co nejdříve. Ideálně do konce ledna. Zástupci odborů ale pochybují, že by se vše podařilo do neděle stihnout.

V polovině prosince rezignoval kvůli obstrukcím souvisejícím se vznikem nového vysokoškolského ústavu rektor Univerzity Paleckého Jaroslav Miller. „Mé rozhodnutí je rovněž výrazem protestu vůči způsobům chování, které se na univerzitě poslední dva roky dějí a jež mají charakter veřejného dehonestování nepohodlných lidí, udávání projektů, trestních oznámení, šikany a vyhrožování, cíleného ničení profesních kariér významných vědců a jejich vynucených odchodů,“ uvedl po své rezignaci rektor.