Ostravský Cooltour po deseti letech končí. Provozovatelům chyběly peníze i prostor

Místo, které dávalo deset let prostor nezávislé kultuře, nyní připomíná ze všeho nejvíc sklad a provozovatelé jej musí do února vyklidit. K zániku přispěla i vládní opatření kvůli covidové pandemii. „My jsme z jedné třetiny podporováni z veřejných prostředků a dvě třetiny si musíme vydělávat sami. Výdělek plyne ze vstupenek, prodeje v baru, pronájmu, to všechno se smazalo,“ vypočítává ředitel kulturního centra Cooltour Andrej Harmečko.

Od roku 2011 bylo cílem provozovatele vybudovat v Ostravě velké mezinárodní kulturní centrum. Tento záměr se ale podle Harmečka nepodařilo naplnit. „Obor nezávislého umění je v Česku bohužel stále vnímán jako volnočasová aktivita. Je přitom velmi náročný na finanční prostředky. Nejdou prostředky na státní ani městské úrovni,“ řekl a dodal, že Ostravě navíc chybí dostatečně velká cílová skupina. „Lidé provoz takového centra ze vstupenek nezaplatí. Narazili jsme na strop. Nevěděli jsme, jak získat peníze na další rozvoj,“ podotkl.

Společenská laboratoř nápadů a myšlenek

Projekt se původně snažil navázat na neúspěšnou kandidaturu Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury, postupem času se však stal spíše společenskou laboratoří, kde nacházely podporu nápady a myšlenky. Dramaturgie Cooltouru se často zaměřovala na mezinárodní uměleckou scénu jak formou poskytování pobytu evropským souborům, tak uváděním představení z různých zemí. Program pak doplňovaly i české taneční a divadelní soubory a koncerty českých a zahraničních hudebních uskupení.

„Je mi to líto, chtěl bych jim velice poděkovat za těch skoro deset let. Myslím si, že se tady zapsali velmi silně a nastavili laťku vysoko,“ řekl náměstek primátora Ostravy Zbyněk Pražák (KDU-ČSL).

Část budovy, ve které Cooltour sídlil, se letos zboří. Co bude se zbývajícími prostory na Černé louce, je otázka. Činnost Cooltouru bude ve městě dál připomínat jeden z jeho nejúspěšnějších projektů, komunitní zahrada, ve které rodiny s dětmi pěstují uprostřed města ovoce a zeleninu.