Lidé se rozloučili s Danou Zátopkovou. Po dvaceti letech je opět s manželem Emilem na Valašském Slavíně

Na poslední rouzloučení s Danou Zátopkovou dorazili její fanoušci, přátelé, lidé z Klubu českých olympioniků i zástupci Českého atletického svazu. Na jaře to kvůli protipandemickým opatřením nebylo možné, a tak se její přátelé i kolegové rozhodli, že v době, kdy by Zátopková oslavila 98. narozeniny, bude poslední rozloučení právě v Rožnově pod Radhoštěm.

„Dana by si přála spontánní pohřeb za účasti svých příznivců a blízkých, bohužel koronavirus nás vyřadil z tohoto systému. Mělo to ale tu výhodu, že to přenášela přímým přenosem televize, takže diváci po celé republice se mohli na obřad podívat,“ řekl předseda Českého klubu olympioniků Oldřich Svojanovský.