Policie odhalila ve Frýdku-Místku skupinu výrobců pervitinu. Peníze z prodeje prý prohráli v sázkách

Policisté nejprve zadrželi šest lidí, pět mužů a ženu. Následně byla obviněna i další žena, která se skupinou údajně spolupracovala a odebírala pervitin. Obviněným je od 24 do 32 let, jsou to čeští občané.

Drogu podle policejních orgánů vyráběli na různých místech města, ať už v bytech nebo ubytovacích zařízeních. Suroviny nejčastěji sháněli v zahraničí, kde přesně, policie zatím nechtěla upřesnit. Výrobna drog prý byla velmi promyšlená. „Byly v ní na maximální možnou míru omezeny výpary vznikající při výrobě pervitinu,“ popsal vedoucí prvního oddělení obecné kriminality Jan Syslo.

Zaměstnání měl jen jeden

Policii se dosud podařilo prokázat výrobu zhruba 700 gramů drogy. „Samotný gram pervitinu prodávali mezi sebou nebo dalším odběratelům za částku 800 až 1000 korun. Jednalo se o velice čistou látku. Mohli si vydělat bezmála 700 tisíc korun,“ spočítal Syslo.

Ze sedmi zadržených je zaměstnán jediný, všichni členové skupiny byli podle vyšetřovatelů sami uživatelé drog. „Vydělávali si peníze prodejem na další výrobu pervitinu, nicméně většina osob z té skupiny, převážně muži, všechny peníze prohrála v internetových sázkách,“ popsal kriminalista.

Kvalitní drogu pro sebe

Podle kriminalisty lze výrobu drog dohledat i na internetu, skupina si navíc vzájemně předávala zkušenosti. Dotyční s policií spolupracují a k trestné činnosti se přiznali. „Svého jednání litovali,“ řekl Syslo.

Vysvětlovali ho tím, že chtěli jako uživatelé mít k dispozici kvalitní a čistou drogu, která by pro ně nebyla riziková. Hlavnímu členovi skupiny hrozí za nedovolenou výrobu drog až desetileté vězení, jediný je ve vazbě. Zbytek lidí je stíhán na svobodě a hrozí jim až pětiletý trest.