Za vraždu milenky a nedovolené ozbrojování poslal soud seniora z Brna na 16 let do vězení

Jan Šmehlík se k činu doznal, jednal prý v afektu. „Omluva není dostatečná vůči neštěstí, které se stalo. Kdyby nedošlo k prostřelení mojí nohy. Tím se to celé spustilo, odehrálo se to v pár vteřinách v afektu,“ uvedl ve své středeční výpovědi před soudem.

Sedmašedesátiletý Jan Šmehlík podle obžaloby přišel s ženou do bytu a začali se hádat. Během rozepře vytáhl zbraň, kterou doma měl, a čtyřmi ranami ji zastřelil. Příčinou smrti podle žalobce bylo střelné poranění krku. Muž byl při střelbě sám vážně zraněn na noze. Pistoli podle rozsudku držel nelegálně, prý ji našel s kamarádem při opravě střechy.

Podle něj mu žena byla nevěrná, pistolí ji chtěl vystrašit, aby se k nevěře přiznala. O zbraň se ale podle něj začali přetahovat a vyšel výstřel, který jej zranil. Muž pak vypověděl, že přítelkyni zbraň vykroutil z ruky a začal střílet.

Podle soudu byla vražda připravená

Soudce Petr Jirsa uvedl, že výpověď obžalovaného o jednání v afektu je nevěrohodná. Vše podle něj nasvědčuje tomu, že muž vraždu plánoval. Podle soudce o tom svědčí i to, jak si pistoli připravil, i to, že na ženu vystřelil čtyřikrát ze dvou různých směrů. Dva výstřely šly zepředu, dva další směrem dolů. Šmehlík už v přípravném řízení uvedl, že čin plánoval, řekl tehdy, že z bytu neměla odejít živá.

Znalec z oboru soudního lékařství ve středu řekl, že ženu zasáhly čtyři výstřely, které způsobily třináct poranění. Dvě rány prošly krkem až do paže oběti. Další dvě střely mířily do hrudi a do břicha, žena utrpěla zranění levé plíce, žaludku, dvanáctníku a slinivky.