Brněnský dopravní podnik koupí čtyřicet nových autobusů. Testuje i hybrid

Brněnský dopravní podnik plánuje investovat bezmála miliardu korun do obnovy vozového parku. V ulicích města se objeví nové autobusy. Mělo by jich být čtyřicet od dvou různých výrobců. Nahradí už dosluhující klasické Karosy. Nové vozy by měly být pohodlnější a ekologičtější.