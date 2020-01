Dostavbu dálnice D3 může vyřešit vyvlastnění. Majitelé pozemků se chtějí bránit

Majitel motocentra a jeden z majitelů pozemků Pavel Bratránek podle svých slov nedostal nabídku na odškodnění ve výši 20 milionů korun, o kterém se v minulosti psalo v médiích. „Mně nabídli 2,6 milionu korun. Vyvlastnění je pro mě za těchto podmínek absolutní sci-fi,“ říká Bratránek.

Kromě nízké sumy je podle něj problematická i lhůta šedesáti dní, kdy by musel pozemek vyklidit. Vina podle Bratránka leží na stavebním úřadu ministerstva dopravy, který v roce 2012 vydal nezákonné stavební povolení. Majitel motocentra počítá s tím, že se proti případnému vyvlastnění bude bránit soudní cestou.

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla úřad vyčerpal všechny možnosti. „Jednali jsme s nimi mnoho let, hledali jsme možnosti a řešení, přicházeli jsme s různými variantami,“ tvrdí. Majitelé pozemků prý celý proces jen protahují.

Ředitelství silnic a dálnic počítá s tím, že v polovině roku 2020 by měla být celá situace vyřešená, doplňuje Rýdl. Silničáři nyní čekají na rozhodnutí krajského úřadu a nedomnívají se, že by kraj měl vyvlastnění odmítnout. Pokud by se tak ale stalo, ŘSD takové rozhodnutí okamžitě napadne, avizuje mluvčí.

Jednání o vyvlastnění krajský úřad Jihočeského kraje odročil na 17. února.

Spor o nadjezd

Problém se řeší už sedmnáct let. Na konci devadesátých let byla tamním stavebním úřadem nemovitost bratří Bratránků zkolaudovaná jako trvalá, třebaže mělo jít pouze o dočasnou stavbu.

K motocentru vedla jediná přístupová cesta, tehdy ještě ze silnice I/3. Po její přestavbě na dálnici D3 se s nájezdy k pozemkům už nepočítalo. Bratránkovi to zjistili v roce 2004 a obrátili se na soud. Městský soud v Praze v roce 2013 nařídil, že ŘSD musí zaplatit majitelům motocentra odškodné za to, že nemají přístup ke svému pozemku, nebo nájezdy zachovat. Protože to z bezpečnostních důvodů nebylo možné, ŘSD se rozhodlo pro odškodnění. Majitelé ale na nabízenou finanční kompenzaci nepřistoupili.