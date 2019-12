Tři dny sportování zdarma. Na některých brněnských sportovištích nemusejí po Vánocích lidé platit vstupné

„Díky velkému zájmu veřejnosti se letos rezervační systém pro Aquapark Kohoutovice a do lázní na Rašínově ulici spustil už 9. prosince,“ řekl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý (KDU-ČSL). Přes dva tisíce rezervací do plaveckých bazénů si lidé rozebrali téměř okamžitě.

Na některá sportoviště se lidé nemusejí objednávat dopředu, ale je třeba počítat s tím, že všude je omezená kapacita.

„Někteří lidé když musejí zaplatit relativně vysoké vstupné, tak na to sportoviště za celý rok ani nejdou. Nicméně když mají možnost si to vyzkoušet takhle zdarma, tak je to třeba chytí,“ dodal radní Jaroslav Suchý. A pak třeba do sportu víc investují. Více informací o rezervacích a sportovištích je uvedeno na internetových stránkách akce.