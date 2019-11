Plzeň od ledna zdraží svoz odpadu, město doplácí čím dál víc

Současné poplatky za komunální odpad platí od ledna 2015, kdy se o svoz odpadu začala starat místo soukromých firem městem založená společnost Čistá Plzeň. Tehdy zlevnil odvoz odpadu zhruba na polovinu, v čemž viděli zástupci opozice kampaň koalice před komunálními volbami roce 2014.

Radnice v té době slíbila, že na nákladech se bude z poloviny podílet město a z poloviny obyvatelé. Mezitím ale náklady stouply a poplatky od obyvatel by je příští rok kryly jen z jedné čtvrtiny. „Toto není dále udržitelné,“ uvedl Šlouf. Podle něj se ale nová cena pro občany zvýší jen o pět procent proti letům 2009 až 2014, kdy svoz zajišťovali soukromníci. Cena za roční vyvážení 120litrové plastové popelnice, která má mezi nádobami asi 60procentní zastoupení, činila před deseti lety 2541 korun, příští rok to bude „jen“ o 125 Kč více, tedy 2666 Kč. „Přitom v roce 2009 nebyly sběrné dvory zdarma jako teď,“ řekl.

Plzeň vydává poslední roky na svoz a likvidaci odpadů přes 200 milionů korun ročně, přičemž z poplatků vybere necelých 50 milionů korun, zbytek jde z rozpočtu města. Od ledna 2020, kdy se odhadují náklady na svoz 212 milionů korun, by měla vybrat zhruba 98 milionů korun, město a obyvatelé by se tak podíleli na nákladech téměř 50 procenty. „Po zdražení se Plzeň zařadí do průměru mezi krajskými městy v České republice, například v Jihlavě, Olomouci a Českých Budějovicích se (ceny) pohybují v rozmezí 2600 až 2800 korun za rok,“ uvedl Šlouf.

Do nákladů města se promítá také to, že Plzeňané nemusí od roku 2015 platit za sběrné dvory, roste počet kontejnerů na tříděný odpad a významnou sumu tvoří úklidy černých skládek.

„Monopol Čisté Plzně není úplně tak hospodárný. Nevím, jestli ta pachtovní smlouva (se soukromými svozovými firmami na techniku a nádoby) je ideálním způsobem, jak to odpadové hospodářství dlouhodobě provozovat,“ řekl opoziční zastupitel Pavel Bosák (Piráti). Uvedl, že Piráti nemají dostatečný vhled do hospodaření městské firmy, protože nemají zástupce v dozorčí radě. Vedení města nabídlo volné místo, ale Piráti se musí dohodnout s KSČM, což odmítli. Rada tak doporučila, aby každá strana předložila svůj návrh.

Město dále rozšířilo oblast, kde musí majitelé nemovitostí odstranit sběrnou nádobu ze svozového stanoviště do 24:00. „Dosud to platilo pro centrum a přilehlé okolí, nově přibudou Americká ulice a Roudná, od ledna 2021 Petrohrad-sever a za rok pak Petrohrad-jih a Plzeň-Jižní Předměstí,“ uvedl náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Jde o území, v němž je mnoho chodců a kde delší umístění nádob ztěžuje průchod, zhoršuje čistotu ulic a je základem černých skládek.

Podle starosty centrálního obvodu Davida Procházky (ANO) se úklidem nádob do domů zvýšila čistota ulic. Nová vyhláška také nařizuje třídit jedlé tuky a oleje podle připravované novely zákona o odpadech. Plzeň už to zajišťuje ve sběrných dvorech. Město neschválilo zpoplatnění stavební suti ve sběrných dvorech. Každý občan může stále jednou měsíčně odvézt do jednoho metru krychlového materiálu zdarma. Pokud obsahuje nebezpečné odpady, jako azbest a izolace, musí za suť ve dvoře zaplatit.