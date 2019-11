Lékaři jí dávali rok života, dívka se svalovou atrofií oslavila patnácté narozeniny

Spinální muskulární atrofie neboli míšní svalová atrofie ‒ SMA 1 – patří mezi nejvážnější genetická onemocnění dětí do dvou let. Je to nemoc dědičná a bohužel smrtelná, při které jsou poškozovány nervy, které kontrolují ovládané pohyby, například lezení, chůzi, sezení, kontrolu hlavy nebo krku. Dítě se svalovou atrofií SMA 1 se již v kojeneckém věku přestává hýbat, projevuje se dechová nedostatečnost, přestává polykat jídlo i tekutiny. Se svalovou atrofií SMA se narodí jedno ze šesti tisíc dětí, polovina z nich se nedožije druhých narozenin.

I když studovala ekonomii, musí suplovat lékaře. Sama odsává hleny, mění kanylu i sondu do žaludku. „Kdyby se mi něco ucpalo a já volala záchranku, tak za patnáct minut, než přijede, už by mohlo být pozdě, už by tu nebyla,“ vysvětluje paní Alena.

Příspěvek na péči se letos zvýšil o šest tisíc

Příspěvek na péči letos stát zvýšil. Ve čtvrtém, tedy nejtěžším stupni, do kterého Sára spadá, je to devatenáct tisíc dvě stě korun měsíčně. O šest tisíc víc než loni. Pro Kališovy to znamená prakticky hlavní zdroj příjmů. Na žití a částečně i zdravotní a hygienický materiál, který pojišťovna neproplácí. „Nelituju vůbec ničeho, někdy bych chtěla vrátit čas, ale o tom je život, že,“ uzavírá Alena Kališová. Optimismus, síla a nejmladší přírůstek je právě to, co rodinu Kališovu drží.